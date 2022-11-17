أعلن أحمد السّماحيّ (مدير بيت الفلسفة) أنّه في إطار نشاط بيت الفلسفة الحثيث في تأصيل الوعي الفلسفيّ عربيًّا، وإسهامًا منه في تعريف الثّقافة العالميّة بالإبداع الفلسفيّ العربيّ، يعتزمُ بيتُ الفلسفةِ إصدار معجم الفجيرة الفلسفيّ، وذلك بمساهمة عدد كبير من الفلاسفة العرب، وإشراف كلّ من الدّكتور أحمد برقاوي (عميد بيت الفلسفة)، والدكتور مشير عون، والدكتور محمّد محجوب، والدّكتور الزّواوي بغورة، والدّكتور باسل الزّين.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة حيث أعلن الدكتور محمد البرقاوي ضرورة إصدار معجم فلسفي عربي للتخلص من الخلل المعجمي وفوضى المصطلحات المترجة حيث لكل لغة خصائصها ودلالتها.



الهدف من اصدار المعجم هو سدّ ثغرةً في المعاجم ذات الطّبيعة المترجمة، بما في ذلك المعاجم المؤلَّفة الّتي غالبًا ما تستند إلى مراجع معجميّة غربيّة.



فضلًا عن ذلك، يطمح المعجم إلى التحرّر من المركزيّة الأوروبيّة الّتي هيمنت ولا تزال تُهيمن على أشكال عديدة من الوعي، بما في ذلك الوعي الفلسفيّ.



ويعتبر ذلك استمرارا لنشاط العرب المعجميّ الّذي أنتج معجم للجرجانيّ، ومعجم الكليّات لأبي البقاء الكَفويّ، دون أن نُقلّل من شأن جهود الفلاسفة العرب المعاصرين في هذا المجال.