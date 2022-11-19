أكد سفيرنا لدى قطر خالد المطيري حرص الكويت على دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر الشقيقة في سبيل إنجاح «مونديال 2022» وتحقيق الأهداف المنشودة من هذا التجمع الرياضي العالمي.

وقال السفير المطيري في اتصال هاتفي مع «كونا» انه ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية فقد واكبت السفارة استعدادات الجهات المعنية في قطر لاستضافة مونديال القرن وحرصت على الإسهام بدورها في إنجاحه وتسليط الضوء على الخطط التي وضعتها قطر ليكون هذا المونديال الأبرز في تاريخ كرة القدم.

وأضاف أن السفارة وضعت على مقرها لافتة عنوانها «يدا بيد لإنجاح المونديال»، وحرصت على توفير جميع المعلومات الضرورية لعشاق كرة القدم من الكويتيين الذين سيزورون قطر لمشاهدة مباريات هذه البطولة ويتابعون المنتخبات التي يشجعونها.

وتستضيف قطر النسخة الأولى من كأس العالم في الوطن العربي والشرق الأوسط والتي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.