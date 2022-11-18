أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اليوم الجمعة، مباحثات في تايلند، ثالث محطة في جولته الآسيوية.

وقالت وكالة الأنباء السعودي «واس» ان الأمير محمد بن سلمان التقى، في العاصمة التايلندية بانكوك، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ، وذلك على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه العلاقات السعودية السنغافورية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، وذلك على هامش المنتدى. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وفرص تطويره، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

والتقى ولي العهد السعودي، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث بحثا العلاقات الثنائية.

وذكرت الوكالة أن ولي العهد السعودي وصل إلى تايلند في زيارة رسمية امس. وأضافت أن رئيس الوزراء التايلندي كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد بالعاصمة بانكوك.