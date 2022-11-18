عقد زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ودول حليفة أخرى اجتماعا طارئا خلال قمة آسيوية الجمعة ونددوا بشدة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات ودعوا إلى رد فعل موحد إزاء هذه الخطوة.

وقال مسؤولون يابانيون إن الصاروخ، الذي سقط على بعد 200 كيلومتر فقط قبالة سواحل اليابان، قادر على الوصول إلى البر الرئيسي الأميركي.

ووصفت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس، خلال اجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في العاصمة التايلندية بانكوك، عملية الإطلاق بأنها «انتهاك صارخ» للعديد من قرارات الأمم المتحدة، وقالت إن تصرفات كوريا الشمالية تزعزع الأمن في المنطقة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو إن أنشطة كوريا الشمالية غير قانونية و«لن يتم التهاون معها أبدا»، داعيا إلى تكوين جبهة موحدة ورد صارم.

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال إن عمليات الإطلاق «تتواتر بصورة غير مسبوقة». محذرا من احتمال أن تطلق كوريا الشمالية مزيدا من الصواريخ.

جاءت التجربة بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا صغيرا وتحذيرها من «ردود عسكرية شرسة» على الولايات المتحدة بسبب تعزيز وجودها الأمني في المنطقة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن تحرك كوريا الشمالية يجب إدانته «من جميع المناطق في العالم»، في حين قال نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن إطلاق الصواريخ «عمل طائش». وأضاف «نحن مع العالم، وبالتأكيد مع حلفائنا، في موقف المعارضة والإدانة لهذا العمل بأشد العبارات الممكنة». ومضى قائلا «نحن على استعداد للمشاركة في رد فعل عالمي إزاء هذا الأمر».

من ناحيتها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنها تدرك حالة «القلق والمخاوف الشديدة والتهديد الأمني» الذي تشعر به اليابان وكوريا الجنوبية.