أعرب محللو "جولدمان ساكس جروب" عن تفاؤلهم بشأن أسواق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية في العام المقبل، مع تخفيف الصين لسياستها الصارمة بشأن "كوفيد-19".

ووفقًا لما نقلته "بلومبرج"، توقع المحللون في مذكرة ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي تشاينا" ومؤشر الأسهم الصينية "سي إس آي 300" بنسبة 16% خلل الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وأضافوا أن الربع الثاني من العام المقبل قد يمثل نقطة انعطاف محتملة لأسواق الأسهم الآسيوية مع وصول الدولار إلى ذروته مع تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ودفع تخفيف القيود المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" ودعم مطوري العقارات بعض مديري الأموال للقول بأن الأسوأ قد انتهى بالنسبة للأسهم الصينية.



