حذرت ألمانيا من نقص النفط المحلي عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي واسع النطاق للنفط الروسي حيز التنفيذ في يناير.

وجاء ذلك التحذير ردًا على سؤال طرحه نواب معارضون حول أمن الطاقة في ألمانيا الشرقية، وفي ردها قدمت الحكومة تفاصيل عن جهودها للتنويع بعيدًا عن واردات النفط الروسية، لكنها أقرت بأن الحظر قد يسبب مشاكل لاقتصاد ألمانيا الشرقية.

وحسبما نقلت "فاينانشال تايمز"، قال الوزراء في ردهم: لا يمكن استبعاد نقص المعروض المحلي المؤقت وزيادات الأسعار.

ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على الصادرات البحرية من النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، والتي تعد جزءًا أساسيًا من جهود أوروبا لحرمان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" من عائدات بمليارات الدولارات لتمويل حربه ضد أوكرانيا.

وتفاوضت المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك على إعفاءات مؤقتة من الحظر بدعوى عدم وجود بدائل للنفط الروسي.



