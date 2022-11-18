إجراءات تأديبية تنتظر عسكري "التنفيذ" وعسكري آخر من بين الستة المضبوطين

منصور السلطان

قال مصدر أمني لـ«الأنباء» بعد ان قامت الاجهزة الامنية بضبط 6 شباب اعتدوا بالضرب على عسكري في "التنفيذ المدني " كان خارج دوامه الرسمي بمنطقة العارضية الصناعية تم التواصل مع العسكري المجني عليه حيث حضر وابدي عدم رغبته بتسجيل قضية ليخرج جميع اطراف الواقعة جميعا بموجب التصالح والذي تم باشراف رجال امن المخفر .

وحول ما ذكر في بيان الداخلية عن اتخاذ الاجراءات القانونية كشف المصدر أن المشاجرة كانت بين عسكري التنفيد والاخرين الستة بينهم عسكري آخر لذا فإن الداخلية بصدد اتخاد اجراءات تاديبية بحقهما.