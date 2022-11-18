دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة دول المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ إلى الانضمام إلى «الإجماع المتزايد» ضد الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن هذا النزاع هو «مشكلتهم» هم أيضا.

وقال ماكرون إن «الأولوية الأولى لفرنسا هي المساهمة في السلام في أوكرانيا ومحاولة التوصل إلى ديناميكية عالمية للضغط على روسيا»، مؤكدا أنه ينوي «العمل بشكل وثيق جدا مع الصين والهند والمنطقة بأسرها والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية لتحقيق توافق متزايد عبر القول إن (هذه الحرب هي مشكلتكم أيضا)».

ودعا ماكرون من بانكوك حيث تعقد قمة قادة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) إلى رفض «الهيمنة» و«المواجهة» وشدد على «الاستقرار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقال «نحن لا نؤمن بالهيمنة والمواجهة. نؤمن بالاستقرار ونؤمن بالابتكار».

ورأى الرئيس الفرنسي أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد منافسة متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، يجب أن تعتمد على القوى الإقليمية، بما فيها فرنسا، لضمان هذا التوازن.

وقال «نحن في الغابة ولدينا فيلان كبيران في حالة توتر متزايد. وإذا زادت حدة توترهما، فسيبدآن بمحاربة بعضهما وهذا سيكون مشكلة كبيرة لبقية الغابة». وأضاف وسط ضحك الحضور «سنحتاج إلى تعاون العديد من الحيوانات الأخرى.. النمور، القرود.. إلخ».

من جهة أخرى، حذر ماكرون، من أن اتفاقية أستراليا لبناء غواصات نووية مع كل من أميركا وبريطانيا، «لن تتحقق»، وذلك بعد يوم واحد من قوله إن عرض السفن الفرنسية الصنع لايزال «مطروحا على الطاولة».

وفي حديثه إلى بلومبرغ، قال ماكرون، على هامش اجتماعات القمة إن صفقة الغواصات النووية، المعروفة باسم (أوكوس)، كانت «إشارة حزن كبيرة بالنسبة لنا»، وأضاف «ما قررناه في 2015 كان العمل على كيفية بناء غواصات للشعب الأسترالي، يتم تصنيعها في أستراليا، من أجل الصناعة الأسترالية ودعم السيادة الأسترالية، من أجل الحصول على غواصات غير نووية يمكن ترميمها وإصلاحها واستخدامها».