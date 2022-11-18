تتجه أسهم المطورين العقاريين في الصين لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد إجراءات دعم حكومية هذا الشهر، لكن انخفاض المبيعات لا يزال يترك المستثمرين يتساءلون إلى متى سيستمر الارتفاع.

صعد مؤشر بلومبرغ لشركات البناء الصينية بنسبة 12٪ هذا الأسبوع، بعد أن قفز إلى مستوى قياسي بنسبة 27٪ الأسبوع الماضي، حتى مع تقلص المكاسب اليوم الجمعة.

جاء الانتعاش بعد تقديم سلسلة من الدعم الحكومي في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك حزمة تهدف إلى تخفيف ضغوط السيولة لدى المطورين، وتخفيف القواعد المتعلقة باستخدام عائدات ما قبل البيع. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع أن أسعار المساكن تراجعت بأكبر قدر في سبع سنوات خلال أكتوبر.

وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير أسبوعي لها، إن مبيعات العقارات الصينية المتعاقد عليها ستنخفض بنسبة 10٪ إلى 15٪ بنهاية العام المقبل. وأضافت أن الإجراءات الأخيرة لمساعدة القطاع "ستدخل حيز التنفيذ ببطء وستؤدي إلى انتعاش تدريجي".

من المرجح أن تفيد حزمة الإنقاذ العقارية لهذا الشهر المطورين من القطاع الخاص الذين لم يتخلفوا عن السداد بعد، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن محللين يتابعون القطاع.

كتب Chang Wei Liang، الخبير الاستراتيجي الكلي في DBS Bank - سنغافورة، في مذكرة بحثية: "يجب أن يساعد توجيه السياسة بشأن تمديد شروط القروض وسداد السندات المطورين الأكبر والأقوى ماليًا.. الكيانات التي تعثرت بالفعل، أو التي تتأرجح على حافة التخلف عن السداد، من غير المرجح أن تستفيد".