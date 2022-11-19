المدرسة قامت بتفريغ الكاميرات ولم تجد دليلاً على الواقعة..ومدير منطقة الجهراء يطلب تقريراً عاجلاً

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» أن ما تم تداوله بشأن تعرض طفل في مدرسة الواحة الابتدائية للبنين لإصابة في رأسه بالمدرسة غير دقيق، مشيرة الى أن الحادثة وقعت خارج المدرسة يوم 26 أكتوبر الماضي وباشر التلميذ دوامه في اليوم الثاني وعليه أثر إصابة، وان ولي الأمر ابلغ المدرسة بذلك.

وأضافت المصادر انه خلال الأسبوع الماضي حضر ولي الأمر للمدرسة وأبلغ الإدارة بسوء حالته الصحية وحاجته الى فترة علاج، طالبا تأجيل اختباراته وتفريغ الكاميرات لمعرفة من اعتدى على ابنه، منوها الى انه تم الموافقة على التأجيل غير ان التلميذ ساءت حالته الصحية وتم إدخاله الى العناية المركزة.

وأكدت المصادر أن الإدارة المدرسية قامت بتفريغ الكاميرات ولم تجد أي شيء يتعلق بالحادثة، مشددة على عدم السماح بإدخال مطارات المياه الحديدية للمدرسة، ولم يحضر أي طالب مطارة حديدية والحادثة لم تكن داخل المدرسة، لافتا الى أن مدير منطقة الجهراء التعليمية منصور الديحاني طلب من الإدارة المدرسية تقريرا عاجلا يسلم له يوم الأحد.