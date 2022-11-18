فشلت الكاميرون في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بتعادلها مع بنما 1-1 الجمعة في ابوظبي ضمن تحضيراتها للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وتلعب الكاميرون في النهائيات في مجموعة قوية تضم البرازيل وصربيا وسويسرا.

وكان منتخب "الأسود غير المروضة" حقق آخر فوز في حزيران/يونيو الماضي على حساب بوروندي 1-صفر في تصفيات كأس الامم الافريقية 2023، قبل ان يخوض ثلاث مباريات ودية في ايلول/سبتمبر، حيث خسر امام اوزبكستان صفر-2 وكوريا الجنوبية صفر-1، وتعادل مع جامايكا 1-1.

ورغم ان المدرب ريغوبير سونغ دفع امام بنما بتشكيلة شبه اساسية ضمت حارس مرمى انتر ميلان الايطالي اندريه اونانا، ولاعب وسط نابولي الايطالي أندريه-فرانك زامبو انغيسا ومهاجمي بايرن ميونيخ الالماني اريك-مكسيم تشوبو-موتينغ، والنصر السعودي فنسان ابوبكر وليون الفرنسي كارل توكو-إيكامبي، الا ان منتخب بلاده عانى كثيرا امام المنتخب الذي فشل في التأهل الى كأس العالم عبر حلوله خامسا في تصفيات الكونكاكاف.

وافتتح موتينغ التسجيل للكاميرون على دفعتين بعد تسديدة اولى ابعدها حارس مرمى بنما اورلاندو موسكيرا ارتدت اليه ونجح في اعادتها ارضية الى الشباك (49)، ليتابع شهيته المفتوحة بعدما سجل 9 اهداف في اخر 8 مباريات مع النادس البافاري في كافة المسابقات.

وكادت الكاميرون تسجل الهدف الثاني بتسديدة للبديل جورج-كيفن نكودو، الا ان موسكيرا ابعدها الى ركنية (51).

وعادلت بنما عبر مايكل مورييو من ركلة حرة خدعت اونانا رغم سهولتها (55).

وبدا تأثر اونانا باشعة الشمس واضحاً، حيث اقيمت المباراة الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الامارات، لذلك لجأ حارس مرمى انتر ميلان الى ارتداء قبعة بعدما كاد يتسبب بهدف ثان لسوء التقدير اثر ركنية (64).

وانهت الكاميرون المباراة برأسية من مواتينغ اصابت القائم (88).