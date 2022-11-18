

نظم مركز الهمم للاحتياجات الخاصة، التابع لادارة الدراسات الاسلامية بوزارة الاوقاف بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، نشاط بعنوان «فداك أبى وأمى يا رسول الله» شاركت فيه 37 طالبة من الدارسات بالمركز واولياء امورهن، حيث اضفى النشاط البهجة والسرور على ذوى الهمم.



وقالت مشرفة المركز فوزية العتيبى ان النشاط جاء من ضمن الانشطة المتعددة التي يقدمها المركز للدارسات وتتنوع بين انشطة ثقافية وشرعية وترفيهية، مشيرة إلى ان اهالى الدارسات تفاعلوا وشاركوا بناتهم وقد قدمت عده انشطة منها درس عن اخلاق الرسول الكريم وفضل الصلاة عليه.



ودعت العتيبى اولياء الامور على مشاركه بناتهم من ذوى الهمم لإشعارهن بأنهن شريكات في المجتمع ولن تمنعهن اعاقتهن عن المشاركة والابداع واظهار مواهبهن والاستفادة من قدراتهن لتثبيت الثقة بأنهن فاعلات ولا يقللن اهمية عن اي انسانة عادية.

وختمت ان ختام الانشطة الفصلية سيكون في 30 الجاري.