أبلغت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة ، بأن لديها تقارير عن حالتي تصادم مميتين جديدين في سياراتها من الطراز الثالث المرتبطة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

وكانت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة قد أصدرت في يونيو 2021 أمرًا يطلب من مصنعي السيارات وشركات التكنولوجيا الإبلاغ فورًا عن جميع الحوادث التي تنطوي على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة والمركبات المجهزة بأنظمة القيادة الآلية، التي تم اختبارها على الطرق العامة.

وأوضحت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور أنها تستخدم هذه البيانات ضمن تحقيقاتها، مضيفة أنها راجعت الأعطال التي أبلغت عنها تسلا وتقوم بالمتابعة المناسبة.

وفي هذا السياق، أفاد موقع "جادجتس 360" بأن من بين الحوادث المميتة البالغ عددها 18 (التي تم الإبلاغ عنها منذ يوليو 2021) وكانت مرتبطة بأنظمة مساعدة السائق، كانت جميعها تقريبًا تتعلق بمركبات تسلا.

ومنذ عام 2016، فتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة 38 تحقيقًا خاصًا لحوادث تصادم سيارات تسلا التي يُشتبه أنها شملت استخدام أنظمة مساعدة السائق المتقدمة مثل "القائد الآلي".

وتم الإبلاغ عن 19 حالة وفاة في حوادث التحطم هذه.