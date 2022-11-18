ذكرت رابطة الشركات المصنعة للسيارات الأوروبية أن عدد السيارات الجديدة المسجلة ارتفع للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وارتفع عدد سيارات الركاب الجديدة المسجلة بنسبة 2ر12% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 6ر9% في أيلول/سبتمبر.

وبلغ عدد السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي 745 ألفا و855 وحدة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 664 ألفا و861 وحدة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت الرابطة، ومقرها بروكسل، إن هذه الحصيلة أقل بواقع 290 ألف وحدة مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر 2019 قبل جائحة كورونا.

وسجلت ألمانيا أقوى مبيعات بلغت 8ر16%، تليها إيطاليا 6ر14%. كما ارتفعت المبيعات في إسبانيا بنسبة 7ر11%.

وتراجعت المبيعات خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تشرين الأول/أكتوبر الماضيين، بنسبة 1ر8% لتصل إلى 53ر7 مليون وحدة.