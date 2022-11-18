يبدأ المخرج محمد أسامة عمليات المونتاج والمكساج لمسلسله الجديد "حرب الجبالي" الأسبوع الحالي استعدادا لعرضه خلال الموسم الشتوي الحالي.

وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة، داخل أحد الأحياء الشعبية بلبنان، وتشهد الحلقات حدوث صراعات بين الأبطال من أجل إرساء قيمة في نهاية القصة، حيث نرى تصارع بين فكرتي الخير والشر وأيهما ينتصر في النهاية، كما تظهر بطلات العمل يجسدن الطمع والنزاع من أجل المال.

"حرب الجبالي" بطولة أحمد رزق، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وصلاح عبدالله، وانتصار، وسوسن بدر، ونسرين أمين، وأحمد خالد صالح، وفردوس بعد الحميد، ولقاء سويدان، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

وكان المخرج محمد أسامة قد انتهى من تصوير آخر مشاهد المسلسل أمس في العاصمة اللبنانية بيروت بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من 3 أشهر.

وكانت آخر أعمال محمد أسامة مسلسل "وسط البلد"، بطولة سميرة عبدالعزيز، وجمال عبدالناصر، وناصر سيف، وفيدرا، وأحمد كشك، بالإضافة إلى عدد من المواهب الشابة من دارسي أكاديمية الفنون.