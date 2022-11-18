أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الإسباني تراجع معدل التضخم خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لأدنى مستوى منذ تسعة أشهر.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3ر7% على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 9ر8% في أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلاوة على ذلك، هذا يعد أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ كانون الثاني/يناير الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1ر6%.

ويرجع تراجع التضخم إلى انخفاض أسعار الكهرباء والوقود مقارنة بالعام الماضي. وقد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات غير الحكومية بنسبة 4ر15% مقارنة بالعام الماضي، وتكاليف النقل بنسبة 8ر8%.

وقد ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 3ر0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 7ر0% في أيلول/سبتمبر الماضي.