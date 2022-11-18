كشف استطلاع حديث للرأي أن العنف ضد المدرسين وإدارات المدارس في ألمانيا صار يمثل مشكلة متنامية.

وقال رئيس نقابة المعلمين أودو بيكمان إن هناك انخفاضا كبيرا في الرضا الوظيفي داخل الإدارات المدرسية، وتوجد أيضا استنتاجات محبطة بشأن موضوع العنف ضد الكادر التعليمي.

وشمل الاستطلاع أكثر من 1300 إدارة مدرسة في جميع أنحاء ألمانيا، وأعل نتائجه الاتحاد الألماني للتربية والتعليم (في.بي.إي) اليوم في مستهل مؤتمر إدارات المدارس في دوسلدورف.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين وشمل جميع الولايات الألمانية، أبلغت ثلثا إدارات المدارس عن وقوع عنف نفسي بشكل مباشر على الكوادر التعليمية، مثل الإهانات أو التهديدات أو المضايقات في السنوات الخمس الماضية.

وذكرت ثلث الإدارات التي شملها الاستطلاع أن المعلمين كانوا ضحايا للتنمر عبر الإنترنت، أي التشهير أو الإكراه عبر الإنترنت.

ويُجرى الاستطلاع بصفة دورية منذ عام .2016