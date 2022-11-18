أعلنت الحكومة الكينية عن خطة بقيمة 4.1 مليار دولار أمريكي (500 مليار شلن كيني) في إطار برنامج يستهدف زيادة غطاء الغابات (الغطاء الحرجي) بنسبة 30% بحلول عام 2032 مقارنة بنسبة 10% حاليا.

وقالت نائبة مدير مكتب حماية الغابات بدائرة خدمة الغابات الكينية، بياتريس مبولا، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن الخطة ستنفذها دائرة خدمة الغابات الكينية وستسمح بإنتاج ما يقرب من 1.5 مليار شتلة سنويا خلال الفترة المذكورة بالتعاون مع المشاتل.

وأضافت أن السلطات الكينية ستشارك، وفقا للجزء الثاني من هذا البرنامج، في زراعة الشتلات في المزارع والغابات والأماكن العامة المفتوحة، مضيفة "أن بعض الدول لديها غطاء غابات (غطاء حرجي) يتراوح بين 70 إلى 90%.. إننا على يقين من أن الهدف المحدد لكينيا يمكن تحقيقه خلال الوقت المرصود له".

يشار إلى أن كينيا تعد ثالث دولة في شرق أفريقيا من حيث مساحة الغابات بعد تنزانيا وإثيوبيا.