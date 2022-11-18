يستأنف المخرج ياسين حسن تصوير فيلمه الجديد "الغربان"، خلال الشهر الحالي، بعد الانتهاء من بناء الديكورات الرئيسية استعدادًا لعرضه في الموسم الصيفي.

وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة، وتحديدًا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

وقد تم خلال الفترة الماضية تصوير نسبة كبيرة من الفيلم في روسيا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، ويتم تصوير باقي المشاهد بالقاهرة.

"الغربان" بطولة عمرو سعد، وعائشة بن أحمد، وعبد العزيز مخيون، وفارس رحومة، وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، تأليف وإخراج ياسين حسن.

وكانت آخر أعمال عمرو سعد السينمائية فيلم "حملة فرعون" الذي تم عرضه في عام 2019، بطولة مايك تايسون، ومحمود عبد المغني، وروبي، وحمدي الميرغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير، والإيطالية مايا، وسوزان نجم الدين، وقمر، وبيومي فؤاد، وعدد آخر من النجوم، تأليف كريم حسن بشير، إخراج رؤوف عبد العزيز.