اقترض المستهلكون الأمريكيون 25 مليار دولار أمريكي أخرى في سبتمبر، حيث أدت التكاليف المرتفعة إلى زيادة الاعتماد على بطاقات الائتمان والقروض الأخرى، حسبما ذكرت شبكة ((سي إن إن)) في تقرير لها في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلا عن بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة حديثا.

كان الاقتصاديون يتوقعون نموا شهريا قدره 30 مليار دولار، وفقا لتقديرات شركة ((ريفينيتيف)) المتفق عليها. وأضاف التقرير أن البيانات ليست معدلة للتضخم.

وأشار التقرير إلى أن التضخم الذي بلغ أقصى ارتفاع له منذ عقود، قد أثر بشدة على الأمريكيين، حيث فاق مكاسب الأجور وأجبر المستهلكين على الاعتماد بشكل أكبر على بطاقات الائتمان والمدخرات.