قال مكتب مسؤولية الموازنة في بريطانيا إن الاقتصاد في مرحلة الركود بالفعل، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 4ر1% العام المقبل.

ونقلت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية عن المكتب التوقع بانكماش إجمالي الناتج المحلي، حيث خفض من توقعاته السابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 8ر1% خلال عام .2023

وخفض المكتب من توقعاته بالنسبة للنمو خلال العام المقبل في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

مع ذلك، فقد رفع توقعاته لنسبة النمو خلال العام الجاري إلى 2ر4% مقارنة بالتوقعات السابقة بنموه بنسبة 8ر3%.

كما توقع أن يبلغ معدل التضخم 1ر9% هذا العام و 4ر7% خلال عام .2023

وقال وزير الخزانة جيرمي هانت في بيانه الخريفي إن التوقعات" تؤكد أن إجراءاتنا اليوم تساعد في خفض معدل التضخم بصورة كبيرة ابتداء من منتصف العام المقبل".

وأضاف" كما أنها تظهر أن المملكة المتحدة، مثل دول أخرى، في مرحلة الركود الآن".

وأكد هانت في خطابه أن التخفيضات الجديدة في الانفاق وخطط الضرائب تهدف لتوفير 55 مليار جنيه استرليني إضافية لسد العجز النقدي في بريطانيا.