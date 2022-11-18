شهد العام الماضي ارتفاع متوسط الوقت الذي يقضيه الافراد في الاستماع إلى الموسيقى حول العالم، بحسب ما كشفه تقرير جديد نشرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية وقال الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن مستمعي الموسيقى قضوا 1ر20 ساعة كل أسبوع في تشغيل الموسيقى المحببة لديهم، وذلك مقابل 4ر18 ساعة في عام .2021

ويساوي ذلك الاستماع إلى 34 أغنية إضافية مدتها ثلاث دقائق أسبوعيا.

وكان التقرير أشار في عام 2019، إلى أن الأشخاص كانوا يستمعون إلى الموسيقى لمدة 18 ساعة أسبوعيا في المتوسط.

أما في عام 2020، فلم يتم إجراء التقرير بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وجاء في تقرير "التفاعل مع الموسيقى" السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات، أن الأشخاص يستخدمون في المتوسط ستة طرق مختلفة على الأقل للاستمتاع بالموسيقى ويستمعون إلى ثمانية أنواع مختلفة أو أكثر في المتوسط.