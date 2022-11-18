تقع العاصمة الكندية أوتاوا، في جنوب شرق مقاطعة أونتاريو التي يتحدث سكانها باللغة الإنجليزية، فيما تقع كيبيك، التي يتحدث سكانها باللغة الفرنسية، بالكاد على مرمى حجر من المكان. وتطورت مدينة أوتاوا وشقيقتها جاتينو الواقعة على الجانب الآخر من نهر أوتاوا، منذ فترة طويلة لتتحول إلى منطقة حضرية.

وفي أثناء هذه العملية، اندمجت الثقافاتان، الأنجلو ساكسونية والفرنسية سويا في أوتاوا، بصورة نادرة الحدوث في أي مدينة كندية أخرى. ومن بين 63% من السكان الذين يتحدثون الإنجليزية كلغة الأم، هناك الكثيرون الذين يتحدثون الفرنسية أيضا بطبيعة الحال.

وفي الواقع، يعد التحدث باللغتين، جزءا من الوصف الوظيفي بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعيشون في أوتاوا، والذين يعملون لدى السلطات الحكومية والإدارية. كما تعتبر القدرة على التحدث باللغتين بنفس القدر من التمكن، أمرا مهما جدا بالنسبة للكنديين الذين يسعون إلى تحقيق التوازن في مجتمعهم.

لذلك، لا يعتبر رئيس الوزراء جاستن ترودو وأعضاء حكومته فقط هم من يتنقلون ما بين اللغتين الإنجليزية و الفرنسية في كلماتهم وبياناتهم، ولكن يقوم بذلك أيضا الأشخاص العاديون في الشوارع، مثل البائع في منطقة السوق.

ويعد مكان عمل ترودو هو أكبر مكان للجذب السياحي في أوتاوا، كما يهيمن على أفق المدينة. وتعيد المباني القديمة في الحي الحكومي منطقة "برلمانت هيل" إلى أذهان الزوار لندن. حيث يعلو "بيس تاور" (برج السلام)، الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا فوق مبنى البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ)، بساعته الرائعة.

ويمكن للزوار رؤية البرلمان خلال جولات تتم بمصاحبة مرشدين، على الرغم من أنهم سيجدون أن الغرف التاريخية تخضع لعمليات تجديد منذ عام .2012 وفي الوقت نفسه، يتم عقد الجلسات البرلمانية داخل ملحق رائع، وهو عبارة عن مزيج جذاب من البناء القديم وسقف حديث من الزجاج الصلب.

وبجوار منطقة "برلمانت هيل" مباشرة، توجد قناة "ريدو"، التي تربط منذ عام 1832 أوتاوا ببحيرة أونتاريو، الواقعة على بعد 202 كيلومتر. وإذا تجمدت القناة في فصل الشتاء، يتاح للسكان المحليين الاستمتاع برياضة التزلج على الجليد أثناء ذهابهم إلى العمل.

أما في فصل الصيف، فإن المرء يستطيع ركوب الدراجة على طول ضفاف القناة، بينما يمارس آخرون رياضة التجديف أثناء ركوب قوارب الكاياك في القناة.

وعلى طول الطريق يقع حي "لوار تاون" الذي يضم أقدم منطقة في المدينة والمكان الذي عاشت فيه الملكة الهولندية جوليانا في المنفى خلال فترة الحرب العالمية الثانية. وعندما أنجبت هناك الأميرة مارجريت في عام 1943، أعلن الكنديون أن غرفتها في المستشفى تابعة للدولة الهولندية حتى تولد الأميرة هولندية، وبالتالي تتمكن من الاحتفاظ بأحقيتها في ولاية العرش.

ومن جانبها، أعربت الملكة جوليانا عن امتنانها لدعم كندا لها بإرسال 100 ألف من زهور التوليب إلى أوتاوا بعد عودتها إلى هولندا. ويقوم البيت الملكي الهولندي حتى يومنا هذا، بإرسال مواد جديدة في كل عام. ويشار إلى أن "مهرجان التوليب الكندي"، يجذب نحو 650 ألف زائر سنويا، حيث تتفتح 300 ألف زهرة على طول قناة ريدو فقط.

كما يزخر حي "لوار تاون" بالأعمال الفنية، بسبب تخصيص أوتاوا 1% من ميزانيتها من أجل تمويل الفن العام. ويشار إلى أن الحي هو موطن "سوق باي وارد"، المحاط بعدد لا حصر له من الحانات والمطاعم والمتاجر المتخصصة. ويقوم المزارعون من المنطقة ببيع الخضروات واللحوم ومنتجات الجبن هناك، بالاضافة إلى بيع شراب القيقب (المصنوع عادة من نسغ الاوعية الخشبية لاشجار القيقب السكري والقيقب الاحمر والقيقب الاسود)، بطبيعة الحال.

كما أنه مكان رائع أيضا لتذوق حلوى "بيفر تيلز" الكندية المعروفة، وهي عبارة عن عجينة مقلية مغطاة عادة بالسكر والقرفة