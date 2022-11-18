تحصل مدينة جلاسكو في إسكتلندا قريبا على أسطول من الحافلات الكهربائية ذات الطابقين منعدمة الانبعاثات الخاصة بمشاهدة المعالم السياحية لتعرض إحدى الجولات السياحية الأكثر اخضرارا في أوروبا.

وسوف يجعل إطلاق عشر حافلات كهربائية جديدة ذات الطابقين جلاسكو أول مشغل لشركة "سيتي سايتسينج" يسير أسطولا كاملا من الحافلات الكهربائية. وهي أيضا أول شركة للرحلات المكشوفة في إسكتلندا تلتزم بالاعتماد الكامل على الكهرباء وبين الأوائل في أوروبا.

وتخدم رحلات الشركة المقاصد الرئيسية في المدينة مثل كاتدرائية جلاسكو ومتنزه جلاسكو جرين ومتحف ريفرسايد وجامعة جلاسكو ومعرض ومتحف هانتريان وكيلفينجروف للفنون.

وتعد شركة جلاسكو للجولات السياحية جزءا من سلسلة سيتي سايتسينج وورلد وايد، وهي شركة عالمية تقدم الجولات المكشوفة في أقل من مئة مدينة عبر العالم بما في ذلك إدنبره ولندن ودبلن وبرلين ونيويورك ودبي وجوهانسبرج.

وصُنعت حافلات ستريتديك إلكترولاينر من جانب شركة رايت باص في أيرلندا الشمالية بتكلفة 5ر4 مليون يورو (2ر5 مليون دولار) للشراء.

وتسمح بطارياتها المنعدمة الانبعاثات بالسير حتى مئتي ميل ومدة شحن سريعة تصل لساعتين ونصف.