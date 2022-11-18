رأت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أنع على الرغم من أن زعماء دول مجموعة العشرين أعادوا التأكيد، خلال قمة بالي، على رغبتهم في تعزيز "التجارة متعددة الأطراف" إلا أن العالم يشهد، خلف واجهة التعاون تلك، عودة السياسات الحمائية بقوة في عالم يتسم بـ"التشرذم" بشكل متزايد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية - في مقال لها حول الوضع الاقتصادي في أوروبا بعد الخطة الأمريكية لمكافحة التضخم - إلى أن الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تسعى إلى الدفاع عن مصالحها الوطنية، في ظل المخاطر المتعددة التي تثقل كاهل الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

ورأت "لوفيجارو" أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الواسعة لمكافحة التضخم، المعروفة باسم "ايرا"، التي صوت عليها الكونجرس في أغسطس، قد تسبب في إثارة توترات مع حلفائه التقليديين مثل كوريا الجنوبية وأوروبا واليابان.

ولفتت الصحيفة إلى أن التنافس بين العملاقين الأمريكي والصيني لا يزال قائما والرغبة في تعزيز مرونة سلاسل القيمة من خلال تقليل واردات السلع الاستراتيجية، موضحة أن الرئيس الأمريكي الحالي يسير على نهج الاستراتيجية الهجومية لسلفه دونالد ترامب، إلا أنه لم يلجأ إلى فرض تعريفات جمركية مثل سلفه. كما لم يشكك في الرسوم الجمركية المفروضة على بكين وسعى للتهدئة مع أوروبا، وحل الخلاف بين شركتي "إيرباص" و"بوينج" وكذلك الخلاف المتعلق بالصلب والألمنيوم.

واعتبرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن الاستراتيجية التي وضعها بايدن أكثر من كونها تجارية، فهي صناعية، حيث تتمحور حول حماية السوق الداخلية.

وعلقت الخبيرة الجيوسياسية التجارية في معهد "ديلور" إلفير فابري على ذلك قائلة "كان وعد حملة بايدن في عام 2020 يستهدف التجارة الخارجية لإفادة المزيد من العمال الأمريكيين" مشيرة إلى "الحمائية غير المقيدة" التي تتبعها الولايات المتحدة.

وتمنح خطة جو بايدن الواسعة لمكافحة التضخم، وهي جزء من خطة استثمارية كبيرة لانتقال الولايات المتحدة للانتقال للطاقة الخضراء، تخفيضًا ضريبيًا قدره 7آلاف و500 دولار لشراء سيارة كهربائية إذا تم تجميعها على الأرض الأمريكية، وما إذا كانت البطاريات تحتوي على 40٪ من المعادن المستخرجة محليًا، كما يجب أن تستوفي الشركات حدودًا معينة للمحتوى المحلي لتلقي المنح.

وهكذا، حسب حسابات ماكسيم دارميه الخبير الاقتصادي في شركة "أليانز تريد"، ستنفق الولايات المتحدة 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي على السياسة الصناعية، مقابل متوسط ​​0.4٪ منذ عشر سنوات.

وقال الخبير الاقتصادي "هذه الزيادة الكبيرة تضعها في مقدمة الدول المتقدمة.. سيؤدي هذا إلى التأثير سلبا على التجارة والاستثمار. لقد بدأ الشعور بالآثار بالفعل، وعززها سعر الطاقة الذي تضاعف 5 مرات في فرنسا بينما ظل مستقرًا في الولايات المتحدة".

وأضافت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن بعض الشركات العالمية تتردد الآن في اختيار مواقعها ما بين أوروبا والولايات المتحدة، مع العلم أن حجم الإعانات الأمريكية يتراوح بين أربعة إلى عشرة أضعاف ما تسمح به المفوضية، كما تشير تقديرات وزارة الاقتصاد الفرنسية إلى أن عشرة مليارات يورو من الاستثمار وآلاف الوظائف الصناعية معرضة للخطر بسبب هذا التوجه.

وأشارت إلى اعتراض تييري بريتون المفوض الأوروبي للسوق الداخلية على هذه الخطوة قائلا "لقد دققت ناقوس الخطر في أغسطس الماضي"، وكذلك انتقاده لمنح "367 مليار دولار من الإعانات الضخمة التي لا علاقة لها بما نرخص به في أوروبا"، معتبرا أن هذه الخطوة تخلق تشويهًا حقيقيًا للمنافسة.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الخطوة أثارت أيضا قلق باريس، حيث قال وزير الاقتصاد برونو لو مير "الخطر الأوروبي الحقيقي يتمثل في الركود التكنولوجي والصناعي والاقتصادي، والذي من شأنه أن يترك المجال مفتوحًا للولايات المتحدة والصين"، مؤكدا رفض بلاده لهذا "السباق على الإعانات"، داعياً إلى "الاستجابة بسرعة" لهذه الأزمة.

ومع ذلك، رأت الصحيفة أن السياق العام لا يسمح بمواجهة مع الحليف الأمريكي، موضحة أنه من المسلم به - على الورق - كما أجمع الخبراء على أن واشنطن تنتهك القواعد المتعددة الأطراف، حيث تشير المادة (3.1.ب) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بوضوح إلى أن الإعانات المشروطة باستخدام المنتجات الوطنية تتعارض مع قواعد المنظمة العالمية، بحسب سيسيل رابوبورت، من جامعة رين.