كشفت دراسة جديدة أجريت فى جامعة "هارفارد" الأمريكية، عن دواء جديد، أطلق عليه اسم " بيمافيبريت"، يخفض مستويات الدهون الثلاثية بين البالغين المصابين بداء السكر من النوع 2 ، لكنه لم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقام الباحثون بفحص تأثيرات الدواء المعني بخفض الدهون الثلاثية وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد (HDL ) .. بين مارس 2017 وسبتمبر 2020، واختبر الفريق ما يقرب من 10,500 بالغ يعانون من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وانخفاض نسبة الكوليسترول الجيد ( HDL ) والسكر من النوع الثانى المسجلين في الدراسة في 24 دولة ، مع خمس المشاركين في الولايات المتحدة .. تم إعطاء نصف المشاركين فى الدراسة عقار " بيمافيبريت" الجديد و دواء وهميا لمدة ثلاث سنوات.

وكان متوسط عمر المشاركين 64 سنة، وكان جميعهم تقريبًا يتناولون الستاتين لخفض الكوليسترول.

وفي وقت الدراسة ، كان نصف المشاركين مصابين بداء السكر من النوع 2 لأكثر من 10 سنوات .. بعد مرور 3 سنوات ، وجد الباحثون أن عقار " بيما فيبريت" يقلل من مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 26 ٪ مقارنة بالدواء الوهمي .. ومع ذلك ، لا يبدو أن الدواء يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .. ما يقرب من 1 من كل 10 مشاركين في الدراسة - في كلا المجموعتين - أصيب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو انسداد الشرايين التي تتطلب العلاج أو مات من أمراض القلب والأوعية الدموية في غضون ثلاث سنوات .. كما تم ربط الدواء بزيادة في الكوليسترول الضار خلال التجارب .. قال الباحثون إن فئة الأدوية هذه هي ثاني أكثر المجموعات استخدامًا ، بعد الستاتين ، لخفض مستويات الدهون وفي حين أن الدواء لم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تثير الدراسة الحالية أسئلة جديدة حول أفضل طريقة لعلاج المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 وارتفاع شحوم الدم الذين يستمرون في المعاناة من ارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - 1 من كل 10 سنوات في 3 على الرغم من أنهم يخضعون للعلاج بالستاتين والتحكم الجيد إلى حد ما في البروتين الدهني منخفض الكثافة .