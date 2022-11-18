أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) أن صواريخ استهدفت قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في أحد أكبر قواعدها في شمال شرق سورية، من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.



وقالت «سنتكوم» في بيان إن الصواريخ استهدفت قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء، ليل الخميس، حيث تنتشر قوات التحالف الدولي وعمادها القوات الأميركية، في مناطق سيطرة المسلحين الأكراد في شمال شرق سورية. وتتواجد في قاعدة في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور (شرق)، تعرف باسم «القرية الخضراء».



ولم تتهم القيادة الأميركية أي جهة بإطلاق الصواريخ التي لم تسفر عن «أي إصابات أو أضرار»، لكنها أوضحت أن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة «تحقق في الحادثة».



وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكولونيل جو بوتشينو إن هجمات مماثلة «تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر وتقوض الاستقرار الذي كان مناله صعبا، وأمن سورية والمنطقة».



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، انطلقت الصواريخ من موقع تابع للميليشيات الموالية لإيران في مدينة الميادين القريبة، لافتا الى استنفار الطرفين لقواتهما في المنطقة.



وقال المرصد إن الهجوم نفذ بأربعة صواريخ، مما استدعى استنفار التحالف وخروج طائرات مروحية ودوريات للبحث عن مصدر الصواريخ، مشيرا إلى انه كان ردا على استهداف قافلة الصهاريج الإيرانية التي تم استهدافها بطائرات مجهولة قبل أيام. معتبرا أن تواجد الإيرانيين أمام «التحالف الدولي» في مناطق غربي الفرات في محافظة دير الزور بات أمرا واقعا، وانه يتم نقل الأسلحة إلى تلك المناطق بشكل كبير جدا. وقال انه تم استجلاب ضباط من «حزب الله» اللبناني للإشراف على القوات الموالية لإيران في تلك المنطقة.



وقبيل الاستهداف كان هناك استنفار وإعادة تموضع للقوات الموالية لإيران في الميادين ومناطق عند ضفاف الفرات خوفا من أي رد من قبل قوات «التحالف الدولي».



وتعد هذه المنطقة طريقا مهما للكتائب العراقية ولحزب الله اللبناني كما للميليشيات الأخرى الموالية لإيران، لنقل الأسلحة والمقاتلين.

وفي التاسع من الشهر الجاري، تعرضت قافلة تضم صهاريج محروقات وأسلحة لمسلحين موالين لإيران لقصف جوي، بعد عبورها من العراق إلى شرق سورية، ما أودى بحياة 14 شخصا، وفق حصيلة للمرصد السوري. ونفى التحالف أن تكون أي من قواته بينها الأميركية مسؤولة عن تنفيذ الغارة.