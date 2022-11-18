بيروت ـ داود رمال



اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان «ما يحدو على الأمل والرجاء بقيامة الوطن، هو إصرار هذا الشعب في صبره وصموده وتمسكه بأرضه، وعلى ايمانه بأهمية التفاعل الحضاري والثقافي والديني، المفضي الى تمتين اواصر العيش المشترك الواحد. أي العيش معا، فجعل من لبنان رسالة اكثر منه وطنا، وجعله النموذج الذي أراده الله في وجه أباليس، يروجون لنظرية صراع الحضارات والأديان كنهاية حتمية لهذا العالم، فجعله مدرسة في الانفتاح والتلاقي، يرفض الدخول في شرنقة الانعزال او شرنقة الاختناق، وها نحن ايها السادة الكرام على بعد مسافة قصيرة من عيد الاستقلال التاسع والسبعين، نتمنى ونعمل على ان تمر المناسبة ولبنان قد اكتمل عقده المؤسساتي بوجود رئيس جديد يبلسم جراح هذا الوطن».



وخلال زيارته دير مار يوحنا الصابغ في الخنشارة في منطقة المتن، رأى اللواء ابراهيم ان «القلق الذي ينتاب اللبنانيين في خضم هذه العاصفة التي مازالت تستوطن بلادنا والمنطقة، يفرض على كل المسؤولين التعالي عن كل الخلافات، واعتماد لغة الحوار البناء، والعمل من اجل اعادة بناء دولتنا، والعيش فيها بسلام واستقرار لأنها الضامن الوحيد بعد الله، ولا خلاص او مستقبل لأولادنا في لبنان او في بلاد الاغتراب، إلا من خلال دولة حديثة، تستمد قوتها من شعبها، وتستعيد دورها الفريد والمميز في هذه المنطقة وفي العالم الذي لا يمكن ان يضطلع به إلا لبنان ـ الرسالة، لبنان التجربة الانسانية التي يجب المحافظة عليها لتبقى نموذجا لكل العالم، لأنها إذا سقطت ساد التوحش المادي وفقدت البشرية قيمة وجودها المنبعث من إنسانية هي من صنع الله وإرادته».



من جهته، قال الرئيس العام للرهبانية الأرشمندريت برنار توما «ان لبنان يتعرض اليوم لأزمة خطيرة تهدد كيانه وهويته، لكن لا خوف عليه لأنه حقيقة حية في التاريخ. إنه وطن لجميع أبنائه، بلد التعددية والحوار والعيش المشترك، إنه أكثر من وطن إنه رسالة، وهذا ما عبر عنه القديس البابا يوحنا بولس الثاني، في الإرشاد الرسولي: رجاء جديد للبنان».