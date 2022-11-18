أضرم متظاهرون في إيران النار في منزل أجداد مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني، بعد نحو 3 أشهر على انطلاق الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام، بحسب صور انتشرت الجمعة.



وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحققت «فرانس برس» من صحتها، اندلاع النيران في المنزل الواقع في مدينة خمين في محافظة مركزي في وقت متأخر الخميس، بينما مر حشد من المتظاهرين الذين كانوا يحتفلون من أمام المكان.



ويعتقد أن الخميني ولد في هذا المنزل مطلع القرن الماضي، وتم تحويل المنزل لاحقا إلى متحف لاستذكار الخميني.



وتمثل الاحتجاجات، التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق، أكبر تحد من الشارع إلى القادة الإيرانيين منذ ثورة العام 1979.



من جهة اخرى، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الجمعة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بجميع أنشطة طهران، وذلك بعد يوم من مطالبة مجلس محافظي الوكالة بتفسير لوجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.



ويقول القرار الذي صاغت مسودته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إن «من الضروري والملح» أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم وأن تقدم للوكالة بصفة عامة جميع الإجابات التي تطلبها.



ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية عن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله إن «إيران لم تفعل ولن تفعل أي شيء لا تعلم به الوكالة».



وأضاف «جميع أنشطتنا في إطار اللوائح.. لا توجد مشكلة بشأن الضمانات، التي هي معيار تعاوننا».



وتمثل تسوية ما يسمى بتحقيقات «الضمانات» أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي تسعى إلى ضمان عدم قيام الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتحويل المواد النووية سرا لصنع أسلحة.



وقال إسلامي «إنهم يضغطون على إيران منذ 20 عاما، لكن المفاوضات استمرت».



وفي يونيو الماضي، أزالت إيران معدات مراقبة إضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من بينها كاميرات مراقبة جرى تثبيتها بموجب اتفاق 2015. وكان الهدف من الاتفاق الموقع مع قوى دولية الحد من برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.



وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية محسن نذيري إن «الأهداف السياسية لواضعي هذا القرار المناهض لإيران لن تتحقق، لكنه قد يؤثر على العلاقات البناءة بين طهران والوكالة»، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.



الى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على عدد من الشركات الموجودة في بلدان مختلفة، لمشاركتها في بيع بتروكيماويات من كيانات سبق فرض عقوبات عليها.



وقالت وزارة الخارجية إن هذه العقوبات تأتي في إطار التدابير الإضافية الأميركية لعرقلة مساعي التهرب من العقوبات على بيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية.



وأوضح نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن هذه الكيانات قامت بشراء أو تمكين بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية وتحويل الأموال لفائدة قطاع البتروكيماويات الإيراني، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ هذه التصنيفات وفقا للأوامر التنفيذية التي تسمح بفرض هذه العقوبات.



وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ملتزمة بتطبيق هذه العقوبات على إيران، محذرا من أن أي شخص يشارك في تسهيل هذه المبيعات والمعاملات يعرض نفسه لخطر الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات.