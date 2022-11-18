تحدث نجم المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني عن حظوظ المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، حيث يلعب الأخضر في مجموعة تضم إلى جواره منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.



وقال نجم الهلال السابق: "المجموعة صعبة، بها منتخبات تملك الخبرة في المونديال، وتملك نجوما على مستوى عالٍ مثل ميسي في الأرجنتين، ليفاندوفسكي في بولندا، وخيمينيز في المكسيك".



وأضاف: "هم يملكون القوة البدنية وحتى المهاراة الفردية وسرعة اللعب، لذا فهي مجموعة صعبة للمنتخب السعودي، ولكن نجومنا قادرون على تشريفنا دائما".

وتطرق القحطاني للحديث بشكل خاص عن أول مباراة للمنتخب السعودي في كأس العالم 2022، والتي ستجمعه بمنتخب الأرجنتين، يوم 22 نوفمبر الجاري.



وأوضح: "المباراة صعبة على المنتخب السعودي، خاصة وأنها ستكون المباراة الأولى في المجموعة للمنتخبين، لكن كلنا أمل أن يستفيد المنتخب من الحضور الجماهيري والدعم، ويظهر بمظهر مشرف".

وعن توقعاته لمن سيكون نجم المنتخب السعودي في المونديال، أجاب: "لا يهم من يكون نجم المنتخب في كأس العالم، لكن المهم أن كل اللاعبين نجوما عندما يكونون في الموعد، المنتخب سيحقق النتيجة، أما إذا كان لاعبًا أو لاعبين نجوما، فلن يصنعوا الفارق"

على صعيد آخر، اعتبر القحطاني أن منتخبي مصر والجزائر كانا الأحق بالتأهل إلى كأس العالم 2022، غير أن الحظ لم يحالفهما.