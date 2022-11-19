عبدالكريم العبدالله



كشفت استشاري الغدد الصماء والسكر في مستشفى الجهراء د.سارة الوزق عن التوسع في عيادات التثقيف الصحي لمرض السكر لتشمل الإرشاد لطرق الوقاية من المرض ومضاعفاته في مستشفى الجهراء.



جاء هذا في تصريح لـ «الأنباء» على هامش احتفال مستشفى الجهراء باليوم العالمي للسكر بحضور مدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد العجمي ومدير المستشفى د.غالب البصيص ورئيس الهيئة الطبية د.عبدالرحمن الشمري.



وقالت د.الوزق ان عيادة تثقيف السكر في مستشفى الجهراء تم تأسيسها عام 2017، لافتة الى أنها تحت اشراف الهيئة الطبية والتمريضية وتتكون من طبيب مشرف وعدد من الممرضات المؤهلات في مجال التثقيف عن مرض السكر، فضلا عن انضمام عدد من خريجي التثقيف الصحي لقسم السكر، مشيرة الى انها تهدف لنشر الوعي بين المجتمع عموما عن مرض السكر وطرق الوقاية والعلاج وتجنب المضاعفات.



وذكرت أن الهدف الاهم هو تثقيف المرضى حول كيفية التعامل مع المرض وطرق السيطرة عليه لتجنب مضاعفات الارتفاعات والهبوط على المدى القصير والبعيد وأخذ العلاج حسب الإرشاد الطبي والتعامل مع الحالات الطارئة، مشيرة الى وجود عيادة لتركيب ومتابعة مرضى مضخات الانسولين، كما يتوافر صرف أجهزة متابعة السكر المستمر عن طريق المجسمات.



وبينت أن قسم تثقيف السكر يقوم بالمشاركة السنوية وإقامة فعاليات يوم السكر العالمي في شهر نوفمبر سنويا، ومن إنجازات العيادة خلال «كورونا» انها استمرت في تقديم الخدمات للمرضى والتواصل مع المرضى عن طريق الهاتف وغيرها من وسائل التواصل.