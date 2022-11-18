قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن طائرة مسيرة حامت فوق سفينة في خليج عمان الجمعة، بعد ثلاثة أيام من هجوم بطائرة مسيرة إيرانية الصنع على ناقلة نفط في المنطقة.



وأضافت الهيئة، وهي تابعة للبحرية الملكية، إن الحادث وقع على بعد حوالي 50 ميلا جنوب غربي مسقط، وأفادت بأن السفينة والطاقم بخير. ولم تذكر نوع السفينة المعنية.



كانت القيادة المركزية الأميركية قالت يوم الأربعاء إن طائرة مسيرة إيرانية هاجمت الناقلة «باسيفك زركون» الثلاثاء الماضي.

واتهم مسؤول إسرائيلي إيران بالوقوف وراء الهجوم، بينما ألقى موقع «نور نيوز»، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، باللوم على إسرائيل.



وقالت شركة إسترن باسيفك شيبينج ذات الإدارة الإسرائيلية إن الناقلة باسيفك زركون تعرضت لأضرار طفيفة دون وقوع إصابات أو تسريب لشحنة السولار.