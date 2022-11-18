واصلت القوات الروسية هجماتها بالقذائف والصواريخ على مناطق مختلفة من أوكرانيا، واستهدف العديد منها البنية التحتية للطاقة، بينما استمر القتال العنيف في منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق.



ومع بدء تساقط الثلوج في العاصمة كييڤ، قالت السلطات إنها تعمل على استعادة الطاقة على مستوى البلاد بعد أن أطلقت روسيا ما وصفته أوكرانيا بأنه أعنف قصف على البنية التحتية المدنية في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر.



وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالڤيديو مساء الخميس إن نحو 10 ملايين شخص يعيشون بلا كهرباء في بلد كان عدد سكانه قبل الحرب حوالي 44 مليون نسمة، وأضاف أن السلطات في بعض المناطق أمرت بقطع التيار الكهربائي في إطار إجراءات طارئة.

واعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن «حوالى نصف» البنى التحتية المرتبطة بالطاقة في أوكرانيا «خرجت عن الخدمة» جراء سلسلة ضربات روسية.



وقال في مؤتمر صحافي مشترك في كييڤ مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن «حوالى نصف نظام الطاقة التابع لنا خرج عن الخدمة».



وذكرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن قواتها استخدمت أسلحة بعيدة المدى لضرب منشآت دفاعية وصناعية، من بينها «منشآت لتصنيع صواريخ».



وقال الجيش الأوكراني إن قواته أسقطت صاروخين روسيين من طراز كروز وخمسة صواريخ أطلقت من الجو وخمس طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد-136».



وحذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في أوكرانيا هذا الشتاء بسبب نقص الكهرباء والمياه. ووصل فالديس دومبروفسكيس، أحد النواب الثلاثة لرئيسة المفوضية الأوروبية، إلى كييڤ الجمعة لبحث تقديم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا طارئا لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.



وكرر البابا فرنسيس دعوته باستعداد الڤاتيكان لفعل أي شيء ممكن للمساعدة في إنهاء الصراع.



في غضون ذلك، نقل عن وزير الداخلية الأوكراني قوله إن المحققين في أجزاء من منطقة خيرسون التي استعادتها أوكرانيا في هجوم مضاد الأسبوع الماضي استخرجوا 63 جثة تحمل علامات التعذيب بعد مغادرة القوات الروسية.



ونشر دميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان بالبرلمان الأوكراني، مقطع ڤيديو لما قال إنه غرفة تعذيب استخدمتها القوات الروسية في منطقة خيرسون، بما في ذلك غرفة صغيرة قال إن 25 شخصا كانوا محتجزين فيها معا في الوقت نفسه.



وعثر على مقابر جماعية في مناطق أخرى احتلتها القوات الروسية في وقت سابق، بما في ذلك مقابر تحوي جثث مدنيين تظهر عليها علامات التعذيب.



الى ذلك، أعلنت روسيا الجمعة أنها تقوم بأشغال تحصين في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، بعد انسحاب جنودها من منطقة خيرسون الأوكرانية المجاورة في مواجهة هجوم مضاد.



وقال سيرغي أكسيونوف الحاكم الذي عينته موسكو بعد ضم شبه الجزيرة الأوكرانية في العام 2014 «نشرف على أعمال التحصين على أراضي القرم من أجل ضمان سلامة سكانها».



لكنه شدد على أن أمن شبه جزيرة القرم يتم «بشكل رئيسي من خلال الإجراءات التي ستنفذ على أراضي منطقة خيرسون»، المتاخمة لشبه الجزيرة في جنوب أوكرانيا.



يأتي هذا الإعلان بعد انسحاب القوات الروسية على نحو مذل من المنطقة الأسبوع الماضي على أثر فشلها في احتواء هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية التي يسلحها الغرب.



وسمح انسحاب الجنود الروس الذين غادروا مدينة خيرسون عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، لقوات كييڤ من وضع أسلحتها في مواقع أقرب إلى شبه جزيرة القرم التي استهدفت مرات عدة في الأشهر الأخيرة.