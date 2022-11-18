تمكن المنتخب المصري من الفوز على المصنف الثاني عالميا المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الدولية التي اقيمت على ستاد جابر الاحمد الدولي اليوم الجمعة.



بدأت الإثارة مبكرا وتحديد بالدقيقة الخامسة حينما أوقف حكم اللقاء المباراة للتوجه لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزاء لمننتخب بلجيكا بداعي وجود لمسة يد على أحمد حجازي من داخل منطقة الجزاء، لكن قرر استمرار اللعب دون وجود مخالفة.

وواصل منتخب بلجيكا صحوته وسدد ميتشي باتشواي الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتدت من العارضة لتمنع هدفا مؤكدا للمنتخب البلجيكي.

وحاول الفراعنة الرد، وبعد عدة تمريرات بين لاعبي منتخب مصر وصلت الكرة لتريزيجيه داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسددها بقوة ولكن تصدى لها كورتوا بثبات.



وضغط رفاق دي بروين بقوة من اجل تسجيبل الهدف الاول ومع الدقيقة 34، نجح مصطفى محمد في استخلاص الكرة من كيفين دي بروين خارج منطقة الجزاء ثم سدد الكرة مباشرة لتمر على يسار الحارس تيبو كورتوا لداخل الشباك.

ومع صافرة الشوط الثاني ارسل محمد صلاح تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب لتريزيجيه الذي تفوق على اللاعب ألديرفيريلد وانفرد بالحارس ثم سدد الكرة لتمر على يمين كورتوا لداخل الشباك، معلنة عن الهدف الثاني للمنتخب.

وصمد دفاع المنتخب أمام محاولات رفاق دي بروين



ومع حلول الدقيقة 70 تدخل فيتوريا بالتغيير الأول بخروج مصطفى محمد ونزول أحمد زيزو، ليتحول زيزو على الجناح ويتغير مركز صلاح من الجناح للمهاجم الصريح.



توقفت المباراة لإصابة على جبر، ومع استئنافها أرسل كاراسكو تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها أوبندا بتسديدة مباشرة من أمام المرمى سكنت الشباك.



وتنتهي المباراة بفوز المنتخب المصري.