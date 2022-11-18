وقعت 80 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إعلانا في دبلن الجمعة تتعهد فيه بالامتناع عن قصف المناطق المدنية، في أول مرة تتفق فيها الدول على الحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.



ويمثل هذا الاتفاق الدولي ثمرة مفاوضات استمرت أكثر من ثلاث سنوات ويهدف إلى مجابهة التأثير المدمر للهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية المهمة.



وقال وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني في بيان «الإعلان السياسي الصادر الجمعة يحدد إجراءات سيتم اتخاذها في العمليات العسكرية لتوفير مزيد من الحماية للمدنيين».



وأضاف أن «تنفيذه سيغير طرق عمل الجيوش في المناطق المأهولة ويشمل ذلك تعهدا بالحد من استخدام الأسلحة المتفجرة أو الامتناع عن ذلك بالكلية عندما يكون من المتوقع أن يلحق استخدامها ضررا بمدنيين أو بأهداف مدنية».



ويقول منتقدون منذ فترة طويلة إن تاريخ الغرب الطويل في قصف المناطق المدنية خلال الحروب يجعله عرضة للاتهام بالنفاق.



ولكن قوى عسكرية كبيرة مثل روسيا والصين لم تتبن الإعلان، وكذلك إسرائيل والهند.



والاتفاق التزام سياسي لكنه غير ملزم قانونا ولا تترتب أي عقوبات على عدم تنفيذ الدول له.



وأشادت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق لكنها قالت إنها مجرد البداية في عملية طويلة.



وقالت «يرسل (الاتفاق) إشارة قوية إلى أن الأطراف المتحاربة لا يمكنها مواصلة القتال في مناطق مأهولة كما تفعل الآن».