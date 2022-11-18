عبدالكريم العبدالله

تستنكر وزارة الصحة حادث الاعتداء المؤسف على طبيب وطبيبة في مستشفى الفروانية، و تؤكد على كامل دعمها لحفظ وحماية كامل حقوق مقدمي الرعاية الصحية.

كما تؤكد الوزارة بأنها تتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة المؤسفة وفق قانون مزاولة المهنة الجديد رقم 70 لسنة 2020، بما يحفظ حقوق الممارسين الصحيين إزاء مثل هذه التصرفات المستهجنة والمرفوضة.

وفي هذا الصدد تعرب الوزارة عن خالص تقديرها لجهود الكوادر الصحية، كما تؤكد على شديد حرصها على توفير بيئة عمل آمنة لآداء رسالتهم السامية على النحو المطلوب.