في إطار تعاونها مع الجهات الرسمية المنوطة بتسيير شؤون العمل الخيري، شاركت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، ممثلة بمسؤولين وإداريين لديها، في الورشة التدريبية الخاصة بخدمة التتبع المالي ((fts ، التي نظمتها الخارجية الكويتية بمعهد سعود الناصر الدبلوماسي بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ((OCHA

وفي هذا الشأن قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية المهندس نصار العبدالجليل: إن الهدف من المشاركة بالورشة يأتي في إطار تنمية و تطوير أداء القائمين على العمل في المجال الخيري والإنساني، بما يؤهلهم لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الخيري، وتحديداً في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والنظم المالية.

وأشار العبدالجليل إلى أن مثل تلك البرامج التدريبة تعزز التواصل بين الهيئات والمؤسسات الخيرية مع الجهات الرسمية المشرفة على تنظيم إجراءات العمل الخيري، وهو ما يرسخ مكانة الكويت ودورها في العمل الإنساني، وينعكس على مهنية العاملين في الميدان الخيري.

في السياق ذاته شارك ممثلون عن الجمعية في برنامج تدريبي تحت شعار "تطبيقات التنمية المستدامة في مجال رعاية الأيتام" والذي نظمه المركز العالمي للتنمية المستدامة بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، حيث تناول البرنامج مفهوم التنمية المستدامة وتطورها التاريخي، ومحدداتها وبواعثها، وأهدافها وتطبيقاتها الاجتماعية، ومقترحات لتطويرها في مجال رعاية الأيتام.