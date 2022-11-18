التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس الوزراء السعودي، مع رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، وذلك في العاصمة بانكوك.



1وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث أوجه العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وقال الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات "منذ لقائنا معكم الأول في المملكة العربية السعودية في زيارتكم الأولى للمملكة منذ تسعة أشهر تقريبا تم الاتفاق على التعاون في العديد من القطاعات وتم إنجاز الكثير منها بشكل أكثر مما نتوقع، وهذا يؤكد أن الفرص بين بلدينا أكبر بكثير مما كنا نطمح له وهذا أمر جيد للغاية، فنحن نعمل اليوم بالتعاون في عدة مجالات في مجال الطاقة والسياحة والاستثمار والبنية التحتية والزراعة وغيرها من المجالات التي سوف يستفيد منها البلدان".



وأضاف "المملكة العربية السعودية أول دولة عربية بنت علاقة مع تايلند في الخمسينيات والآن نتطلع إلى أن ننتقل إلى مرحلة أخرى في العلاقة بين البلدين، اليوم سوف نشهد توقيع العديد من الاتفاقيات وأيضا سوف نناقش العديد من الفرص في المستقبل التي سوف نعمل عليها العام القادم. وأنا متأكد أنه سوف يكون العائد على شعبينا وعلى اقتصاد تايلند والمملكة العربية السعودية كبيراً للغاية، وفي الأخير أشكر دولتكم على حسن الضيافة وحسن الاستقبال ورعايتكم للوفد السعودي".



من جانبها قالت الحكومة التايلندية في بيان ان الجانبين بحثا إتاحة العمل للعمال الماهرين في المملكة.



وأضافت "نتطلع للعمل مع السعودية في مجال مشاريع البناء، والأمن الغذائي والصحة والسياحة".



وشهد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء التايلندي، مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند.



وشملت الاتفاقيات؛ مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في مملكة تايلند، ومذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلندي.



وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والرياضة في مملكة تايلند، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة تايلند.



أما مذكرة التفاهم الخامسة فكانت بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند في مجال منع الفساد ومكافحته.



وكان ولي العهد السعودي قد التقى في العاصمة بانكوك الملك مها فجيرالونجكورن برا كلاوتشاويو هوا ملك مملكة تايلند.