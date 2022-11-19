قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اليوم السبت، ان اوضاع العمال في قطر افضل من وضع المهاجرين في اوروبا، معربا عن ثقته بأن تكون نسخة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة الافضل على كافة المستويات.

وذكر إنفانتينو في مؤتمر صحافي قبل انطلاق كأس العالم بيوم واحد، ان "قطر متقدمة في مجال حقوق العمال اذ انها فتحت ابوابها امام الكثير منهم فأوضاع العمال فيها افضل من وضع المهاجرين في اوروبا وعلى الاخرين ان يتعلموا منها في هذا المجال".

وبين ان العديد من المؤسسات الاوروبية تعمل في قطر وتجني الكثير من الاموال وان الفيفا قدمت للعمال ما لم تقدمه العديد من المنظمات الدولية، كاشفا ان جزءا من صندوق الارث الخاص ببطولة كأس العالم سيخصص لتعليم ابناء العمال في الدول النامية.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تسخير قطر كل امكاناتها لانجاح هذا الحدث العالمي وتوفيرها البيئة المناسبة لانجاح البطولة من منشآت رياضية اضافة الى توفيرها جميع التسهيلات التي تضمن راحة جماهير المونديال.

ولفت الى ان احد اهم المؤشرات التي تدل على نجاح هذه البطولة قبل انطلاقها ارتفاع قيمة حقوق البث ب 200 مليون دولار عن سابقتها من النسخ، معربا عن فخره بكل من عمل جاهدا في سبيل انجاح البطولة.