عبدالكريم العبدالله

أعلن قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى جابر الاحمد برئاسة د.عبدالله البدر، باستئناف عمل فريق قاع الجمجمة اجراء عمليات استئصال قاع الجمجمة الأمامي بالمنظار بالتعاون مع قسم جراحة المخ والأعصاب .

وقال رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة في مستشفى جابر الاحمد د.عبدالله البدر لـ"الأنباء"، انه تم اجراء عملية استئصال قاع الجمجمة الأمامي لمريض في العقد السادس يعاني من ورم سرطاني في قاع الجمجمة وتكللت بالنجاح، مشيرا الى أن هذه العملية تُعد الخامسة من نوعها التي يتم اجراؤها في مستشفى جابر الاحمد من اجمالي 24 عملية جراحية مختلفة لقاع الجمجمة .

ويتكون الفريق الجراحي من رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة بمستشفى جابر الاحمد د.عبدالله البدر و اختصاصي جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة د.مروان القناعي ، واستشاري جراحة المخ والاعصاب د.وليد عزب.