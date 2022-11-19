انتقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو عشية انطلاق كأس العالم في قطر الحملة الواسعة التي تتعرض لها دولة قطر من الانتقادات، وقال خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت في المركز الإعلامي للبطولة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات "ما يحصل في الوقت الحالي ليس عادلاً على الاطلاق. الانتقادات المتعلقة بكأس العالم تنم عن نفاق". و"بالنسبة الينا كأوروبيين ما قمنا به على مدار 3 الاف سنة سابقة، يتعين علينا الاعتذار عنه على مدار 3 الاف سنة مقبلة قبل أن نعطي دروسا للآخرين. هذه الدروس الاخلاقية تنم عن النفاق".

وتوجه انفانتينو الى وسائل الاعلام قائلا "اليوم اشعر أني قطري، اشعر بأني عربي، اشعر بأني افريقي، اشعر بأني من اصحاب الاعاقة، اليوم أشعر بأني عامل مهاجر".



واضاف "هذا الامر يعود بي الى قصتي الشخصية، انا ابن عامل مهاجر (من اصل ايطالي)، واعرف جيدا ما يعني التمييز، التنمر عندما تكون اجنبيا".



واضاف "عندما كنت طفلا (في سويسرا)، تم التنمر علي لأن وجهي كان مليئا بالنمش، لاني كنت ايطالياً ولا اتحدث الالمانية بطلاقة".

وتابع "كان والداي يعملان بجدية في ظروف صعبة ليس في قطر لكن في سويسرا، اتذكر جيدا وانا هنا لا اتحدث عن التمييز في جنوب افريقيا، اتذكر عندما كنت طفلا عندما كيف كان يتم التعامل مع المهاجرين، ما كان يحصل من اجراءات لدخول هذه الدولة او تلك".



وقال إنفانتينو "انا هنا ليس لاعطائكم دروسا في الحياة، لكن ما يحصل في الوقت الحالي هنا ليس عادلا على الاطلاق. الانتقادات المتعلقة بكأس العالم تنم عن نفاق".



وقال إنفانتينو ان هناك دولا عدة تمنع الكحول في الملاعب فلا داعي لسياسة الكيل بمكيالين.