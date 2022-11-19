عبدالكريم العبدالله

في إطار تواصل جهود التحول الرقمي للخدمات الصحية تسهيلاً على المواطنين الكرام، أعلن وكيل وزارة الصحة لقطاع الصحة الرقمية أحمد غريب، عن إطلاق خدمتين جديتين عبر تطبيق الحكومي الموحد "سهل"، وهما خدمة تقديم طلب الفحص قبل الزواج، واشعار بنتيجة الفحص السليمة.

وحول خدمة طلب فحص ما قبل الزواج، أوضح السيد أحمد غريب بأنه يتم تقديم الطلب عبر التطبيق الحكومي الموحد من قبل أي من الطرفين المقبلين على الزواج، بحيث يحدد صاحب الطلب (أخد الطرفين) تاريخ الموعد و مكان مركز الفحص و البيانات المطلوبة عن الطرف الآخر، ثم يتم إرسال إشعار للطرفين لتعبئة الاستبيان الطبي المطلوب من قبل المركز، وفي حال لم يكن الطرف الثاني مشترك بتطبيق سهل، سيتم إرسال رابط الاستبيان عن طريق البريد الإلكتروني.

وفيما يخص الخدمة الجديدة الثانية، أفاد بأنه وفي حال جاءت نتائج الفحص والتحليل سليمة، فإن هناك إشعاراً بذلك يصل للطرفين عبر تطبيق سهل.

وأكد السيد الوكيل المساعد تواصل جهود تعزيز قدرات القطاع الصحي في المجال الرقمي، بهدف رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الكرام، وتحقيقا لأهداف خطة الوزارة، ورؤية كويت جديدة 2035، مثمنا جهود الزملاء العاملين في وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات الصلة.