دعا رئيس مجلس أقسام العيون في وزارة الصحة الدكتور أحمد الفودري مرضى السكري إلى ضرورة الحفاظ على معدل الهيموجلوبين السكري التجسسي في الدم أقل من سبعة في المئة تجنبا لمرض اعتلال الشبكية السكري.

جاء ذلك في تصريح الدكتور الفودري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت على هامش إطلاق الحملة التوعوية (داء الشبكية السكري) التي نظمها مركز البحر للعيون بالتعاون مع الرابطة الكويتية لطب العيون والقائمة الأكاديمية لطلبة الطب بمناسبة يوم السكر العالمي.

وقال الفودري إن اعتلال الشبكية السكري هو مرض يصيب الشرايين ويسبب ضررا بالأوعية الدموية الصغيرة في الشبكية ومن الممكن أن يؤدي إلى فقدان النظر بدرجات قد تكون عالية وغير قابلة للعلاج موضحا أنه ينتج عن ارتفاع نسبة سكر الدم بشكل مستمر.

وأوضح أن اعتلال الشبكية السكري لا يظهر لدى مرضى النوع الأول من السكري خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الأولى من الإصابة بالسكري حتى لو كان ذلك قبل سن المراهقة أما خلال العقدين التاليين من الإصابة فإن مرضى السكري من النوع الأول تقريبا يصابون باعتلال الشبكية السكري وبدرجة متفاوته.

وأضاف أنه طبقا لأحدث الاحصاءات العالمية فإن نحو 20 في المئة من المصابين بمرض السكري من النوع الثاني يصابون باعتلال الشبكية السكري خلال مرحلة التشخيص الأولية للسكري بينما يظهر الاعتلال بدرجة ما لدى غالبيتهم في العقود التالية من المرض.

وبين أن هناك عدة أعراض للمرض منها عدم وضوح الرؤية وضعف رؤية الألوان وظهور البقع الشفافة والخيوط الداكنة التي تطفو في مجال رؤية الشخص وتتحرك في الاتجاه الذي ينظر إليه وضعف الرؤية الليلية إضافة إلى فقدان مفاجئ وكامل للرؤية.

ولفت إلى أنه من الممكن حاجة مريض اعتلال الشبكية السكري إلى تدخلات علاجية أو جراحية متدرجة من حقن داخل العين وعمل الليزر مشيرا إلى أنه من الممكن أيضا اللجوء إلى التدخل الجراحي في الشبكية للحالات المتقدمة.

وشدد على ضرورة زيارة عيادات العيون التخصصية بالمستوصفات لفحص العيون لمرضى السكرى بشكل دوري مؤكدا أهمية تنظيم معدلات السكر بالدم ومراجعة طبيب الباطنية المعالج للوقاية من اعتلال الشبكية السكري.

من جانبه أكد استشاري جراحة العيون وجراحة الشبكية الدكتور جمال الكندري في تصريح مماثل ل(كونا) أهمية التوعية بمرض السكري نظرا لارتفاع نسبة الاصابة بالمرض مقارنة بالمعدلات العالمية إذ أنها تزيد عن 25 في المئة في شريحة 40 سنة فما فوق.

من جهته أكد رئيس الرابطة الكويتية لطب العيون الدكتور أحمد الصالح ل(كونا) حرص الرابطة على دعم الحملات التوعوية الطبية لما في ذلك من أثر الإيجابي على صحة المواطنين والمقيمين.

وأضاف الصالح أن هذه الحملة نجحت بإيصال الرسالة المرجوة منها وهي توعية المجتمع عن مرض اعتلال الشبكية السكري وأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض.