أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات برفقة ابنته التي قدمها للعالم للمرة الأولى، في رسالة نشرتها السبت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.



وفي أجواء من التوتر المتصاعد، أكد الزعيم الكوري الشمالي أيضا أنه سيستخدم القنبلة الذرية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده.

وقد أدلى بهذا التصريح بعد إشرافه الجمعة وإلى جانبه ابنته، على إطلاق صاروخ «هواسونغ-17» بنجاح.



وفي خطوة نادرة جدا، أشارت الوكالة إلى عائلة كيم، وقالت إنه توجه «مع ابنته وزوجته المحبوبتين» إلى موقع إطلاق الصاروخ. ويظهر في صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية كيم مبتهجا يسير أمام صاروخ عملاق برفقة فتاة ترتدي سترة بيضاء وتنتعل حذاء أحمر.



وأشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية الجمعة «بنجاح».



وعلقت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية على أن «اختبار الإطلاق أكد بوضوح أن نظام الأسلحة الاستراتيجية الرئيسي الجديد جدير بالثقة».



وقال خبراء إنه من النادر جدا أن تأتي وسائل الإعلام الحكومية على ذكر أولاد كيم وقد يكون ذلك أول تأكيد رسمي لوجود ابنته.



واعتبرت بيونغ يانغ ان اطلاق الصواريخ يأتي ردا على اجراء كوريا الجنوبية واميركا على وجه الخصوص أكبر مناورات جوية مشتركة في تاريخهما.



وفي هذا الإطار، ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان السبت «أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبا جويا مشتركا مع القاذفة الاستراتيجية بي-1بي التابعة لسلاح الجو الأميركي والتي أعيد نشرها في شبه الجزيرة الكورية».



لكن كوريا الشمالية ترى في عروض القوة هذه تدريبات عامة على غزو أراضيها أو محاولة للإطاحة بالنظام.



وقد وصفها كيم بأنها «مناورات حرب عدوانية هستيرية»، وتعهد بالرد «بحزم وبأسلحة نووية على الأسلحة النووية ومواجهة شاملة بلا رحمة»، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية.



وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الوطنية إن الصاروخ حلق على «ارتفاع 6040.9 كيلومترا كحد أقصى وقطع مسافة 999.2 كيلومترا» قبل أن «يهبط بدقة في المنطقة المحددة مسبقا» في بحر اليابان.