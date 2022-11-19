أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن سان فرانسيسكو ستسضيف قمة ملتقى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) العام المقبل، وهو ما يعطي الولايات المتحدة فرصة ذهبية لعرض رؤيتها بشأن مستقبل المنطقة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت هاريس في بيان على هامش مشاركتها في قمة "أبيك" الحالية في بانكوك، عاصمة تايلاند، إن "أبيك 2023"سوف تقام في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ولمدة أسبوع.

وسوف يمنح موقع القمة الكائن في "سيليكون فالي" (وادي السيليكون) إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرصة لإلقاء الضوء على الهيمنة التكنولوجية الأمريكية في وقت تتزايد فيه المنافسة المحتدمة مع الصين.

وقالت هاريس: "سوف تؤكد السنة التي نستضيف خلالها القمة الالتزام الأمريكي الاقتصادي الدائم تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ. نعمل على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية في أنحاء المنطقة، بما في ذلك زيادة التدفق التجاري المتبادل وحرية تدفق رأس المال الذي يدعم ملايين من الوظائف الأمريكية". وشارت هاريس في قمة أبيك بتايلاند نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتسعى الولايات المتحدة إلى التأكيد على التزامها تجاه المنطقة التي تتميز بوتيرة نمو سريعة، في الوقت الذي تعزز الصين فيه نفوذها الاقتصادي وقدراتها العسكرية.