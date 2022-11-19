قالت نجمة الغناء الأمريكية اللامعة تايلور سويفت إن من "المؤلم" لها أن ترى معجبيها يكابدون من أجل الحصول على تذاكر حفلات جولتها المقبلة في الولايات المتحدة رغم طمأنتها إلى أن بإمكان شركة تيكيتماستر تغطية الطلب الكبير على التذاكر.

واشتكى كثير من المعجبين من أنهم انتظروا ساعات وأُبعدوا مرارا عن موقع تيكيتماستر على الإنترنت خلال عمليات البيع هذا الأسبوع.

وقالت سويفت في بيان نُشر على إنستجرام "من المؤلم لي أن أرى أخطاء تحدث بلا مغيث".

وأضافت "لن ألتمس عذرا لأحد" لأن باعة التذاكر طمأنوا فريقها إلى أن بإمكانهم مواجهة قفزة في الطلب على تذاكر جولتها، وهي الأولى منذ خمس سنوات.

وذكرت تيكيتماستر إنها واجهت اهتماما غير مسبوق بجولة سويفت وعملت بسرعة على حل مشاكل تقنية.

وقالت سويفت إنه "أمر رائع حقا" أن 2.4 مليون شخص حصلوا على التذاكر.