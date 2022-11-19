دعا أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ، الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية وغير الحكومية إلى تكثيف الجهود من أجل تسليط الضوء على أحوال الأطفال، وبخاصة أطفال النازحين واللاجئين وفاقدي الرعاية الأبوية.

وحثّ الأمين العام الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود من أجل الإنصاف بحقوق الأطفال والالتزام بها، وزيادة الوعي حول قضاياهم ورعايتهم والعمل على توفير الحماية لهم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) جاء ذلك في إطار احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي للطفل في العشرين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر من كل عام منذ عام 1954، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وزيادة الوعي حول حقوق الأطفال وتحسين رفاهيتهم في جميع أنحاء العالم، ودعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوقهم.

وأشارت الوكالة إلى أن المؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية الذي عقد في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بالجمهورية التركية دعا الدول الأعضاء لعقد اجتماع لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لمناقشة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الطفل، تمهيداً لعرضها على المؤتمر الوزاري الثاني حول التنمية الاجتماعية الذي ستستضيفه مصر في عام .2023