صادرت سلطات غواتيمالا أكثر من ألف قطعة أثرية تعود إلى حضارة مايا من عصر قبل الكولومبي، من منزل أميركيَّيْن جرى توقيفهما حديثاً بتهمة تهريب قطع أثرية، على ما أفادت السلطات القضائية في غواتيمالا

وذكر بيان أنّ المحققين عثروا داخل منزل الأميركيَّيْن الواقع في أنتيغوا غواتيمالا على بعد 45 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة، على "722 قطعة من مختلف الأحجام والمواد كاليشم والبازلت"، بالإضافة إلى "500 قطعة أثرية (من الحجر) صغيرة الحجم".

وكان جورجيو سلفادور روسيلي (62 عاماً) وستيفاني أليسون جولوك (49 عاماً) أُوقفا مساء الأحد في أنتيغوا غواتيمالا، في إطار تحقيق مرتبط بالاتجار بقطع أثرية.

وعُثر في سيارتهما على 166 قطعة أثرية من حضارة مايا.

وأُفرج عنهما بكفالة مع حظر مغادرتهما البلاد.

وسبق أن أوقفت جولوك الجمعة في مطار عاصمة غواتيمالا أثناء محاولتها مغادرة البلاد وبحوزتها قطعتان أثريتان من الحجر المنحوت تعودان إلى حضارة مايا.