أثار تصريح أدلت به تشارليز ثيرون موجةً من ردود الفعل في بلدها الأم جنوب إفريقيا، فالممثلة الحائزة جائزة أوسكار اعتبرت أنّ اللغة الأفريقانية، وهي لغة أسلاف المستوطنين الهولنديين، في طريقها إلى الزوال.

وقالت الممثلة البالغة 47 عاماً، في حديث ضمن البودكاست الأميركي "سمارتليس"، "لا يزال هناك نحو 44 شخصاً يتكلّمون هذه اللغة، فهي بالتأكيد تتجه نحو الزوال. هي ليست لغة مفيدة فعلاً".

وضجّ موقع تويتر بتعليقات عبّر فيها مواطنو جنوب إفريقيا عن آرائهم إزاء تصريح ثيرون، فمنهم من دعم رأيها بينما شجبه آخرون.

وكتب حساب "Juleanor": "يا له من تعليق غير محترم للملايين من مواطني جنوب إفريقيا من مختلف الأعمار والأعراق... الذين تمثّل الأفريقانية لغتهم الأولى".

وغرّد حساب "SaboSizwe" في المقابل: "شكراً تشارليز ثيرون لأنّ... اللغة العنصرية تزول ولا ينبغي حتى الاعتراف بها".

واللغة الأفريقانية هي إحدى اللغات الـ11 الرسمية في جنوب إفريقيا، ويستخدمها نحو 12% من السكان البالغ عددهم حوالى ستين مليون نسمة.

وكان للقوانين التي فرضت استخدام اللغة الأفريقانية دور في اضطهاد المواطنين السود خلال الحقبة التي ساد فيها نظام الفصل العنصري، ولا تزال هذه اللغة حتى اليوم تثير الجدل في بعض قطاعات المجتمع.

ودعمت نائبة من حزب "مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري الراديكالي رأي الممثلة في تغريدة نشرتها عبر حسابها في تويتر، بينما رأى حزب "فريدم فرنت بلس" اليميني أنّ تصريح ثيرون "غير موفّق".

وقال في بيان "هي ليست مطّلعة على ما يجري في بلدها الأم".