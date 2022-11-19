أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك بيانات جديدة بشأن جرعات معززة ثنائية التكافؤ معدلة لتتواءم مع سلالتي "بي إيه4." و "بي إيه. 5" من أوميكرون.

وأشارت الشركتان إلى أن الجرعة تستدعي زيادة أكبر في تحييد عيارات الأجسام المضادة مقارنة بلقاح كوفيد- 19 الأصلي الذي أنتجته الشركتان ضد هذه السلالات الفرعية الجديدة من أوميكرون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

وزاد تحييد عيارات الأجسام المضادة ضد السلالات الفرعية الجديدة من أوميكرون بمقدار 2ر3 إلى 8ر4 أمثال مقارنة بلقاح كوفيد- 19 الأصلي الذي أنتجته الشركتان، بعد شهر من تلقي جرعة تبلغ 30 ميكروجراما من الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ المعدلة لتتواءم مع سلالتي "بي إيه4." و "بي إيه. 5" من أوميكرون.

وزاد تحييد عيارات الأجسام المضادة ضد السلالات الفرعية من أوميكرون "بي إيه4. 6." و "بي إيه 2. .75 2" و "بي كيو. 1 1." و "إكس بي بي1." بمقدار من 8ر4 إلى 1ر11 ضعفا مقارنة بمستويات ما قبل تلقي الجرعة المعززة، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "بناء على هذه النتائج، قد تساعد الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ المعدلة لتتواءم مع سلالتي "بي إيه4." و "بي إيه. 5" في توفير حماية محسنة ضد كوفيد- 19 بسبب سلالتي "بي إيه4." و "بي إيه. 5" الفرعيتين بالإضافة إلى السلالات الفرعية الأخرى".